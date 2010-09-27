К. Комбаров: надеюсь, у меня получится не хуже, чем у Дмитрия

Полузащитник московского «Спартака» Кирилл Комбаров заявил, что надеется заиграть в стане красно-белых не хуже, чем его брат Дмитрий.

«В Москву прилетел в субботу, чувствую себя нормально и рассчитываю на этой неделе начать тренировки в общей группе. Раньше мне было нельзя давать нагрузки на голеностоп, но теперь он, похоже, прошёл. Хочется за десять-четырнадцать дней набрать оптимальную форму.

Встречу с „Марселем“ смотрел в Интернете, с Нальчиком — при помощи скайпа и от души порадовался за ребят. А вот игру с „Амкаром“ не видел — проходил процедуры. Зато во вторник схожу на матч с „Жилиной“.

Мой брат, Дмитрий, в „Спартаке“ начал неплохо — надеюсь, у меня получится не хуже», — приводит слова Кирилла «Спорт-экспресс».