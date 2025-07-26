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«Жестокий удар, заслуженная красная!» В «Балтике» высказались об удалении Заболотного

«Жестокий удар, заслуженная красная!» В «Балтике» высказались об удалении Заболотного
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что главный арбитр матча 2-го тура РПЛ со «Спартаком» Сергей Карасёв принял правильное решение, удалив форварда красно‑белых Антона Заболотного.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Про красную карточку. Мингиян [Бевеев] получил травму, его после этого заменили. Очень жестокий удар! Красная заслуженная. Нашему игроку — здоровья. По отменённому голу. Мы смотрели много раз. Мысли разные. Комментировать судей не хочу и не буду», — заявил Измайлов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на текущий момент в матче «Спартак» — «Балтика» идёт второй тайм. на 49-й минуте калининградцы открыли счёт, а красно-белые на 58-й остались в меньшинстве — удалили Маркиньоса.

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