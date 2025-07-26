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Спартак — Балтика, результат матча 26 июля 2025, счет 0:3, 2-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» разгромно проиграл «Балтике» в матче РПЛ, заканчивая встречу вдевятером
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

На 11-й минуте форвард хозяев Антон Заболотный получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Мингияне Бевееве. На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт во встрече, однако гол был отменён после просмотра VAR.

На 49-й минуте забитым мячом отметился полузащитник калининградской команды Владислав Саусь. На 58-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий хозяев Маркиньос. На 79-й минуте нападающий гостей Чинонсо Оффор забил их второй мяч. На 85-й минуте полузащитник Николай Титков забил третий гол во встрече.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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