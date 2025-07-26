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В «Краснодаре» заявили, что осознают сложность защиты чемпионского титула

В «Краснодаре» заявили, что осознают сложность защиты чемпионского титула
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Защитник «Краснодара» Диего Коста заявил, что игроки команды Мурада Мусаева прекрасно понимают, что защитить чемпионский титул будет сложнее, чем выиграть первый. Напомним, чёрно-зелёные стали победителями Российской Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона. Для «Краснодара» этот титул является первым в истории.

«Понимаем, что новый титул выиграть будет ещё тяжелее. Но все игроки, в том числе новички, работают на то, чтобы защитить чемпионство. У нас хорошая команда. Мы понимаем, что российский чемпионат очень конкурентный, но я надеюсь, у нас получится защитить титул», — приводит слова Косты «ВсеПроСпорт».

Во 2-м туре РПЛ нынешнего сезона «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 26 июля, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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