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Валерий Карпин высказался о принципиальности матча «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ

Валерий Карпин высказался о принципиальности матча «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался перед матчем бело-голубых с «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

— Насколько эта игра будет особенной для вас? С чем её можно сравнить?
— Понятно, что эта игра будет особенной для меня. Я семь лет провёл в «Ростове», собирал этот тренерский штаб. Даже не знаю, с чем можно сравнить эту игру.

— Сегодня у вас одна перестановка в стартовом составе. Позиция левого защитника сейчас вызывает больше всего вопросов?
— Не только левого защитника, другие позиции тоже вызывают вопросы. Если бы нам были доступны все игроки, то возможно были бы ещё изменения.

— «Ростов» провёл содержательный матч в Петербурге. Может ли сегодняшний матч по структуре быть похожим на игру против «Балтики»?
— Если говорить про прессинг, то думаю, что да. Структура прессинга, наверное, будет другая. Они будут играть с тремя центральным защитниками и двумя нападающими. Мы к этому готовились, посмотрим, что получится.

— Сегодня в составе «Ростова» нет Роналдо и Сако. Насколько это облегчает вашу задачу?
— Сако не было и в Петербурге, вместо Роналдо появляется Сулейманов, так что глобально вряд ли будут большие изменения по качеству игроков. Но прессинг и атака будут выстроены по-другому, это да, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

С декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года Валерий Карпин тренировал «Ростов». С лета текущего года специалист работает в московском «Динамо».

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