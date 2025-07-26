Валерий Карпин высказался о принципиальности матча «Динамо» — «Ростов» во 2-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался перед матчем бело-голубых с «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

— Насколько эта игра будет особенной для вас? С чем её можно сравнить?

— Понятно, что эта игра будет особенной для меня. Я семь лет провёл в «Ростове», собирал этот тренерский штаб. Даже не знаю, с чем можно сравнить эту игру.

— Сегодня у вас одна перестановка в стартовом составе. Позиция левого защитника сейчас вызывает больше всего вопросов?

— Не только левого защитника, другие позиции тоже вызывают вопросы. Если бы нам были доступны все игроки, то возможно были бы ещё изменения.

— «Ростов» провёл содержательный матч в Петербурге. Может ли сегодняшний матч по структуре быть похожим на игру против «Балтики»?

— Если говорить про прессинг, то думаю, что да. Структура прессинга, наверное, будет другая. Они будут играть с тремя центральным защитниками и двумя нападающими. Мы к этому готовились, посмотрим, что получится.

— Сегодня в составе «Ростова» нет Роналдо и Сако. Насколько это облегчает вашу задачу?

— Сако не было и в Петербурге, вместо Роналдо появляется Сулейманов, так что глобально вряд ли будут большие изменения по качеству игроков. Но прессинг и атака будут выстроены по-другому, это да, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

С декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года Валерий Карпин тренировал «Ростов». С лета текущего года специалист работает в московском «Динамо».