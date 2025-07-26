Как вы оцените судейство Сергея Карасёва в матче «Спартак» — «Балтика»?

Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Во встрече было показано две красные карточки футболистам красно-белых, а также отменён один гол гостей. «Чемпионат» предлагает своим читателям проголосовать в опросе на тему судейства в матче «Спартак» — «Балтика»:

На 11-й минуте форвард хозяев Антон Заболотный получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника Мингияне Бевееве. На 44-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт во встрече, однако гол был отменён после просмотра VAR.

На 49-й минуте забитым мячом отметился полузащитник калининградской команды Владислав Саусь. На 58-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий хозяев Маркиньос. На 79-й минуте нападающий гостей Чинонсо Оффор забил их второй мяч. На 85-й минуте полузащитник Николай Титков забил третий гол во встрече.