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Стивен Джеррард стал дедушкой

Стивен Джеррард стал дедушкой
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Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал дедушкой, о чём экс-полузащитник сообщил в социальных сетях.

Джеррард с внучкой

Джеррард с внучкой

Фото: Личный архив Джеррарда

Напомним, до января 2025 года легенда мерсисайдцев работал главным тренером «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. До этого 45-летний наставник руководил «Астон Виллой» и шотландским «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом страны. Также Стивен тренировал в академии «Ливерпуля», где играл в основной команде в течение 17 сезонов. Бывший хавбек успел провести 701 матч за красных во всех турнирах, отметившись 186 забитыми голами.

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