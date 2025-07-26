Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал дедушкой, о чём экс-полузащитник сообщил в социальных сетях.

Джеррард с внучкой Фото: Личный архив Джеррарда

Напомним, до января 2025 года легенда мерсисайдцев работал главным тренером «Аль-Иттифака» в Саудовской Аравии, после чего стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. До этого 45-летний наставник руководил «Астон Виллой» и шотландским «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом страны. Также Стивен тренировал в академии «Ливерпуля», где играл в основной команде в течение 17 сезонов. Бывший хавбек успел провести 701 матч за красных во всех турнирах, отметившись 186 забитыми голами.