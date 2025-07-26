«Спартак» установил клубный антирекорд по ударам за матч в РПЛ

Московский «Спартак» нанёс всего три удара по воротам в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3), что является антирекордом красно-белых по данному показателю. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Статистика доступна с 2009 года, за это время красно-белые провели 495 матчей в чемпионате России.

Сообщается, что предыдущим антирекордом было четыре удара. Это случалось четыре раза с 2009 года — дважды в матчах с «Зенитом» в 2012 и 2020 годах, один раз с московским «Динамо» в 2014-м и один раз в игре с «Рубином» в 2011 году.

Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.