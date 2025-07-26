«Спартак» установил клубный антирекорд по ударам за матч в РПЛ
Поделиться
Московский «Спартак» нанёс всего три удара по воротам в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3), что является антирекордом красно-белых по данному показателю. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Статистика доступна с 2009 года, за это время красно-белые провели 495 матчей в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
Сообщается, что предыдущим антирекордом было четыре удара. Это случалось четыре раза с 2009 года — дважды в матчах с «Зенитом» в 2012 и 2020 годах, один раз с московским «Динамо» в 2014-м и один раз в игре с «Рубином» в 2011 году.
Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.
Комментарии
- 26 июля 2025
-
18:20
-
18:16
-
18:06
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:41
-
17:39
-
17:38
-
17:33
-
17:31
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:09
-
17:02
-
17:00
-
16:51