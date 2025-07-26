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«Понятно, что Карпин мой друг, но мы готовились». Альба — о матче «Динамо» — «Ростов»

«Понятно, что Карпин мой друг, но мы готовились». Альба — о матче «Динамо» — «Ростов»
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче жёлто-синих с «Динамо» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Игра против Карпина? Мы подготовились как обычно. Понятно, что он мой друг и начальник в сборной России, но мы готовились как к любой другой команде. Теория, тренировка — всё как обычно», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

С лета текущего года Карпин работает в московском «Динамо». С декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года специалист тренировал «Ростов». Сменивший Карпина во главе дончан Джонатан Альба ранее работал в его штабе.

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