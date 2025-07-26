«Понятно, что Карпин мой друг, но мы готовились». Альба — о матче «Динамо» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче жёлто-синих с «Динамо» в рамках 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игра против Карпина? Мы подготовились как обычно. Понятно, что он мой друг и начальник в сборной России, но мы готовились как к любой другой команде. Теория, тренировка — всё как обычно», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

С лета текущего года Карпин работает в московском «Динамо». С декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года специалист тренировал «Ростов». Сменивший Карпина во главе дончан Джонатан Альба ранее работал в его штабе.