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Юрий Сёмин: удивительно, что Талалаева до сих пор не пригласили большие команды

Юрий Сёмин: удивительно, что Талалаева до сих пор не пригласили большие команды
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Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин после матча «Спартака» и «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ высоко отозвался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Нужно отметить Талалаева. Его команда прекрасно подготовлена к сезону. Они провели замечательный матч с «Динамо» [в 1-м туре РПЛ]. Он внёс много современного в игру «Балтики». При этом он оставил старые традиции российского футбола: физподготовка и борьба.

Нужно отметить одного из наших молодых тренеров, который незаметно, но с каждым годом прогрессирует. Для меня удивительно, что большие команды до сих пор его не пригласили. Сегодня он один из самых сильных тренеров», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком.

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