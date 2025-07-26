Юрий Сёмин: удивительно, что Талалаева до сих пор не пригласили большие команды

Бывший главный тренер «Локомотива» и московского «Динамо» Юрий Сёмин после матча «Спартака» и «Балтики» (0:3) во 2-м туре РПЛ высоко отозвался о главном тренере калининградской команды Андрее Талалаеве.

«Нужно отметить Талалаева. Его команда прекрасно подготовлена к сезону. Они провели замечательный матч с «Динамо» [в 1-м туре РПЛ]. Он внёс много современного в игру «Балтики». При этом он оставил старые традиции российского футбола: физподготовка и борьба.

Нужно отметить одного из наших молодых тренеров, который незаметно, но с каждым годом прогрессирует. Для меня удивительно, что большие команды до сих пор его не пригласили. Сегодня он один из самых сильных тренеров», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком.