«Роковая случайность». Заболотный извинился за удаление в матче «Спартак» — «Балтика»

Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный попросил прощения за красную карточку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Это ужасная ошибка. Хочу признать её и извиниться перед всей командой и болельщиками. Это роковая случайность, которая повлияла на результат.

Я всё делал правильно, но соперник вылетел передо мной. Не мог убрать ногу в воздухе. Видел, на стоп-кадре это выглядело неприятно», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Антон Заболотный появился на поле в стартовом составе красно-белых. Уже на 11-й минуте нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол. На 58-й минуте был удалён вингер москвичей Маркиньос.