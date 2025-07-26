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«Роковая случайность». Заболотный извинился за удаление в матче «Спартак» — «Балтика»

«Роковая случайность». Заболотный извинился за удаление в матче «Спартак» — «Балтика»
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Форвард московского «Спартака» Антон Заболотный попросил прощения за красную карточку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Это ужасная ошибка. Хочу признать её и извиниться перед всей командой и болельщиками. Это роковая случайность, которая повлияла на результат.

Я всё делал правильно, но соперник вылетел передо мной. Не мог убрать ногу в воздухе. Видел, на стоп-кадре это выглядело неприятно», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Антон Заболотный появился на поле в стартовом составе красно-белых. Уже на 11-й минуте нападающий получил прямую красную карточку за грубый фол. На 58-й минуте был удалён вингер москвичей Маркиньос.

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