Заболотный: беру ответственность за поражение на себя — «Спартак» не смог вернуться в игру

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о поражении своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3). В этой игре футболист получил красную карточку.

«Спартак» точно играл бы лучше. Я беру всю ответственность на себя. Мы не смогли вернуться в игру», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Заболотный является выпускником академии ЦСКА. В 2013 году нападающий покинул стан красно-синих, но вернулся в команду летом 2021 года. За основную команду армейцев он забил 22 гола в 104 матчах во всех турнирах. В составе «Зенита» Заболотный выступал с 2018 по 2019 год. Форвард принял участие в 44 матчах во всех соревнованиях, где отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.