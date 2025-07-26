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Тренер «Спартака» Станкович объяснил замены Денисова и Литвинова в матче с «Балтикой»

Тренер «Спартака» Станкович объяснил замены Денисова и Литвинова в матче с «Балтикой»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил замены защитников Даниила Денисова и Руслана Литвинова в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3). Оба игрока покинули поле на 55-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Что касается первого гола, все позиции были соблюдены, все располагались верно. Надо было бежать после отскока, блокировать удар. Всё сегодня складывалось в пользу соперника.

Замены Денисова и Литвинова — тренерское решение. Я должен был его принять — видел, что обороне непросто. Надо было что-то предпринять. Может, в следующий раз будет по-другому.

Непросто в такой ситуации, но это наша работа — мы должны реагировать. Всю неделю команда усердно работала, готовясь к игре. Да, произошло раннее удаление, после второй красной карточки было невероятно сложно. Надо отдать должное, что соперник играл хорошо. Иногда 11 на 11 играть тяжело, а мы практически полчаса играли на два игрока меньше. В том числе замены были из-за этого — играть в меньшинстве очень энергозатратно. Впереди длинный сезон, а сейчас только август», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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