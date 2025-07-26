«Локомотив» объявил о трансфере экс-защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес присоединился к московскому «Локомотиву». О подписании контракта с 30-летним футболистом пресс-служба железнодорожников объявила в телеграм-канале команды.

Футболист заключил с московской командой двухлетний контракт. За «Локомотив» Рамирес будет выступать под номером 2. Напомним, ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.

Кристиан Рамирес выступал в Российской Премьер-Лиге за «Краснодар». Латераль играл за «быков» с января 2017-го по июль 2023 года. Всего на его счету 187 матчей за «Краснодар». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2,5 млн.