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«Спасибо Заболотному». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

«Спасибо Заболотному». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» (0:3) в матче 2-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Спасибо Заболотному. Он опасно сыграл прямой ногой. Антон мог избежать этого нарушения, но он не совсем техничный. Красная карточка справедлива. Я не понял, почему отменили гол «Балтики». Где там был фол в атаке? На VAR сидят три человека и смотрят на экраны, при этом всё равно ошибаются. Но они никогда не играли в футбол. Я это буду повторять всегда. Всё сломалось на удалении Заболотного. Но не было заметно, что «Спартак» первый тайм играл в меньшинстве. Но со вторым удалением просто развалились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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