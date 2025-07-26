«Спасибо Заболотному». Мостовой — о разгромном поражении «Спартака» от «Балтики»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» (0:3) в матче 2-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Спасибо Заболотному. Он опасно сыграл прямой ногой. Антон мог избежать этого нарушения, но он не совсем техничный. Красная карточка справедлива. Я не понял, почему отменили гол «Балтики». Где там был фол в атаке? На VAR сидят три человека и смотрят на экраны, при этом всё равно ошибаются. Но они никогда не играли в футбол. Я это буду повторять всегда. Всё сломалось на удалении Заболотного. Но не было заметно, что «Спартак» первый тайм играл в меньшинстве. Но со вторым удалением просто развалились», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.