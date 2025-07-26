Гендиректор «Балтики» ответил на вопрос о комплектации команды на сезон РПЛ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о комплектации команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги. В прошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге.

«Наша команда почти полностью укомплектована. Возможно, придут один-два игрока», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 1-го тура чемпионата балтийцы сыграли на выезде вничью с московским «Динамо» (1:1). Во встрече 2-го тура подопечные Андрея Талалаева разгромили «Спартак» со счётом 3:0. На данный момент «Балтика» имеет в своём активе четыре очка и возглавляет турнирную таблицу РПЛ.