Гендиректор «Балтики» Измайлов оценил старт сезона в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарий касательно старта команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Старт сезона положительный, два очень сложных матча с серьёзными соперниками — четыре очка. После такого начала ожидания не повысятся. У нас очень жёсткий коллектив, очень опытный тренер, при котором невозможно оторваться от земли», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России балтийцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), во 2-м туре команда разгромила московский «Спартак» (3:0).