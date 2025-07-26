Гендиректор «Балтики» Измайлов оценил старт сезона в РПЛ
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарий касательно старта команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Старт сезона положительный, два очень сложных матча с серьёзными соперниками — четыре очка. После такого начала ожидания не повысятся. У нас очень жёсткий коллектив, очень опытный тренер, при котором невозможно оторваться от земли», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России балтийцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), во 2-м туре команда разгромила московский «Спартак» (3:0).
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