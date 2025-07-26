Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов оценил старт сезона в РПЛ

Гендиректор «Балтики» Измайлов оценил старт сезона в РПЛ
Андрей Талалаев
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов дал комментарий касательно старта команды в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Старт сезона положительный, два очень сложных матча с серьёзными соперниками — четыре очка. После такого начала ожидания не повысятся. У нас очень жёсткий коллектив, очень опытный тренер, при котором невозможно оторваться от земли», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России балтийцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1), во 2-м туре команда разгромила московский «Спартак» (3:0).

Материалы по теме
Сенсационный разгром «Спартака»! План Станковича на «Балтику» рухнул уже на 11-й минуте
Видео
Сенсационный разгром «Спартака»! План Станковича на «Балтику» рухнул уже на 11-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android