Деян Станкович: у «Спартака» есть время исправить ошибки

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», в котором калининградский клуб победил со счётом 3:0. Красно-белые играли в меньшинстве с 11-й минуты, после удаления нападающего Антона Заболотного.

«Когда играешь на два игрока меньше, ты тратишь больше энергии на поле. В такие моменты можно допустить ошибку. Но мы готовились, команда была под нагрузками — было видно в товарищеских матчах, как мы выкладывались. Сегодня «Балтика» была хороша, здорово начала и использовала пространство. Нужно отдать должное. А вот эпизоды, которые не так меня волнуют, — мог ли Бабич сыграть лучше? Да, мог. Но у нас есть время, чтобы исправить ошибки. Есть другие вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.