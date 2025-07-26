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Деян Станкович: у «Спартака» есть время исправить ошибки

Деян Станкович: у «Спартака» есть время исправить ошибки
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», в котором калининградский клуб победил со счётом 3:0. Красно-белые играли в меньшинстве с 11-й минуты, после удаления нападающего Антона Заболотного.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Когда играешь на два игрока меньше, ты тратишь больше энергии на поле. В такие моменты можно допустить ошибку. Но мы готовились, команда была под нагрузками — было видно в товарищеских матчах, как мы выкладывались. Сегодня «Балтика» была хороша, здорово начала и использовала пространство. Нужно отдать должное. А вот эпизоды, которые не так меня волнуют, — мог ли Бабич сыграть лучше? Да, мог. Но у нас есть время, чтобы исправить ошибки. Есть другие вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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