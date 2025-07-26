«Саусю пора в «Спартак», присмотритесь». Филин шуткой отреагировал на победу «Балтики»

Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин высказался о матче 2-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». «Балтика» одержала победу со счётом 3:0. В составе калининградского клуба отличились Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

«Сегодня особенный день. Тем более для Владислава Сауся. Парни здорово сыграли — молодцы, красавцы!

Саусю пора в «Спартак»! Он хорошо провёл два матча, присмотритесь (улыбается)», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).