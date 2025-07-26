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«Саусю пора в «Спартак», присмотритесь». Филин шуткой отреагировал на победу «Балтики»

«Саусю пора в «Спартак», присмотритесь». Филин шуткой отреагировал на победу «Балтики»
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Защитник калининградской «Балтики» Александр Филин высказался о матче 2-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». «Балтика» одержала победу со счётом 3:0. В составе калининградского клуба отличились Владислав Саусь, Чинонсо Оффор и Николай Титков.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Сегодня особенный день. Тем более для Владислава Сауся. Парни здорово сыграли — молодцы, красавцы!

Саусю пора в «Спартак»! Он хорошо провёл два матча, присмотритесь (улыбается)», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 1-м туре Российской Премьер-Лиги «Балтика» на выезде сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1).

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