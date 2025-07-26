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Юрий Сёмин: «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством

Юрий Сёмин: «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Спартак» сыграл плохо, потому что очень сильно сыграла «Балтика». Для «Спартака» есть одно пожелание. У них достаточно много игроков, но они должны направлять свои эмоции в правильное русло. Игроки «Спартака» в большей степени направляют эмоции на недовольство судьями, соперником и так далее.

У них всё время большая паника, если что-то не получается. «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством. Руководители должны сделать выводы. Эмоции должны быть разумными», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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