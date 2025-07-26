Юрий Сёмин: «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
«Спартак» сыграл плохо, потому что очень сильно сыграла «Балтика». Для «Спартака» есть одно пожелание. У них достаточно много игроков, но они должны направлять свои эмоции в правильное русло. Игроки «Спартака» в большей степени направляют эмоции на недовольство судьями, соперником и так далее.
У них всё время большая паника, если что-то не получается. «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством. Руководители должны сделать выводы. Эмоции должны быть разумными», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 июля 2025
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:06
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:41
-
17:39
-
17:38
-
17:33
-
17:31
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:09
-
17:02
-
17:00