Юрий Сёмин: «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Спартак» сыграл плохо, потому что очень сильно сыграла «Балтика». Для «Спартака» есть одно пожелание. У них достаточно много игроков, но они должны направлять свои эмоции в правильное русло. Игроки «Спартака» в большей степени направляют эмоции на недовольство судьями, соперником и так далее.

У них всё время большая паника, если что-то не получается. «Спартаку» нужно быть недовольным собой, а не судейством. Руководители должны сделать выводы. Эмоции должны быть разумными», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.