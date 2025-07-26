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Станкович — после поражения «Спартака» от «Балтики»: уже беспокоюсь о своём здоровье

Станкович — после поражения «Спартака» от «Балтики»: уже беспокоюсь о своём здоровье
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своих подопечных в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Сейчас трудно говорить, потому что после седьмой минуты всё поменялось — весь рисунок игры. «Балтика» — быстрая и хорошая команда. Это мы знали. Но когда на поле восемь игроков, играть очень тяжело. Они получали удовольствие. Когда у нас один игрок был удалён, я не боялся, но дальше… Возвращаемся к эпизоду, когда был удар на Максименко. Маркиньос в том моменте получил карточку, а потом она стала красной. Не знаю, что будет дальше. Я уже беспокоюсь о своём здоровье — у меня семья», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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