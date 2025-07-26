Станкович — после поражения «Спартака» от «Балтики»: уже беспокоюсь о своём здоровье

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении своих подопечных в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Сейчас трудно говорить, потому что после седьмой минуты всё поменялось — весь рисунок игры. «Балтика» — быстрая и хорошая команда. Это мы знали. Но когда на поле восемь игроков, играть очень тяжело. Они получали удовольствие. Когда у нас один игрок был удалён, я не боялся, но дальше… Возвращаемся к эпизоду, когда был удар на Максименко. Маркиньос в том моменте получил карточку, а потом она стала красной. Не знаю, что будет дальше. Я уже беспокоюсь о своём здоровье — у меня семья», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.