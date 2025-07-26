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Андрей Талалаев поздравил «Балтику» с победой над «Спартаком»

Андрей Талалаев поздравил «Балтику» с победой над «Спартаком»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев похвалил свою команду после победы над московским «Спартаком» со счётом 3:0 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Надо поздравить весь клуб — хорошая команда. Есть команда, коллектив, футболисты, которые выходят на замену. После отменённого гола казалось, что может не хватить ресурса. Но нет — понравилось, как играли мы. Понятно, что обстоятельства сложились в нашу сторону, но у меня не было сомнений, что на Заболотном будет красная, я видел этот момент.

Ребята большие молодцы. Это касается как футболистов, так и аналитический штаб. Я был на игре «Спартака» с Махачкалой. Мой друг спросил, что мы будем делать с правым флангом «Спартака». Вот сегодня показали, что будем делать. Понятно, что в большинстве играть легче, но мои ребята молодцы», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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