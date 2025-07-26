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Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Краснодар — Локомотив: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ 2025/2026, 26 июля

«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» и начнётся в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Са, Кордоба.

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Ненахов, Морозов, Сильянов, Баринов, Бакаев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН» и с тремя очками занимает в текущей турнирной таблице второе место. Локомотив с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи» и занимает третью строчку в таблице РПЛ.

Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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