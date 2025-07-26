Гарсия высказался о судействе в РПЛ после двух удалений у «Спартака» в матче с «Балтикой»
Поделиться
Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге после матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Я только осваиваюсь в РПЛ, но некоторые судейские решения кажутся странными. Люди, которые стоят выше в футбольной иерархии, должны что-то с этим делать», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Красно-белые завершали игру с восемью полевыми футболистами в составе. На 11-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Антон Заболотный. На 58-й минуте за две жёлтые карточки был удалён бразильский вингер Маркиньос.
Комментарии
- 26 июля 2025
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:06
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:49
-
17:48
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:42
-
17:41
-
17:39
-
17:38
-
17:33
-
17:31
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:29
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:09
-
17:02
-
17:00