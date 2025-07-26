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Гарсия высказался о судействе в РПЛ после двух удалений у «Спартака» в матче с «Балтикой»

Гарсия высказался о судействе в РПЛ после двух удалений у «Спартака» в матче с «Балтикой»
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Форвард московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о работе судей в Российской Премьер-Лиге после матча 2-го тура РПЛ с «Балтикой». Игра проходила на столичном стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Я только осваиваюсь в РПЛ, но некоторые судейские решения кажутся странными. Люди, которые стоят выше в футбольной иерархии, должны что-то с этим делать», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Красно-белые завершали игру с восемью полевыми футболистами в составе. На 11-й минуте прямую красную карточку получил нападающий Антон Заболотный. На 58-й минуте за две жёлтые карточки был удалён бразильский вингер Маркиньос.

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