Гарсия: рад, что Заболотный приехал в «Спартак», — он поможет команде

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о переходе в команду российского форварда Антона Заболотного. Ранее Заболотный выступал за подмосковные «Химки», он пополнил состав «Спартака» перед началом сезона-2025/2026.

«Конкуренция в футболе — это нормально. Я рад, что Заболотный приехал в «Спартак». Он сильный игрок, очень силён в единоборствах. Надеюсь, он поможет команде, ведь у нас одна цель — побеждать», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), во 2-м — потерпел поражение от калининградской «Балтики» (0:3).