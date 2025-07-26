Евгений Ловчев: «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Балтике» со счётом 0:3.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
— Я сейчас буду говорить о тренере «Спартака». Я вижу, что команда была возбуждённая. Учитывая, что Станкович всё время обращает внимание, что только судьи виноваты во всём… В команде не чувствуется бойцовского характера.
— Что дальше?
— Дальше чемпионат будет продолжаться. Но «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать, — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Спартак» переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0).
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