Евгений Ловчев: «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Балтике» со счётом 0:3.

— Я сейчас буду говорить о тренере «Спартака». Я вижу, что команда была возбуждённая. Учитывая, что Станкович всё время обращает внимание, что только судьи виноваты во всём… В команде не чувствуется бойцовского характера.

— Что дальше?

— Дальше чемпионат будет продолжаться. Но «Спартак» с этим подбором игроков должен больше создавать, — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Спартак» переиграл махачкалинское «Динамо» (1:0).