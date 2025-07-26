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Талалаев объяснил свои слова про Деяна Станковича перед началом матча со «Спартаком»

Талалаев объяснил свои слова про Деяна Станковича перед началом матча со «Спартаком»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил свои слова про наставника «Спартака» Деяна Станковича, сказанные перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором калининградцы победили со счётом 3:0. Специалист ранее говорил, что не являлся поклонником сербского футболиста.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Странный у вас у журналистов подход — как игру можно разделить на части? Я так не умею — я оцениваю работу своей команды. До удаления у наших ворот не было моментов. После — две контратаки. Вы хотите, чтобы таких моментов вообще не было? Мы против «Спартака» играли. Я благодарен футболистам, что они играли с концентрацией. Это московский «Спартак» — тут игроки по € 20 млн! У меня огромное уважение как к Станковичу, так и к «Спартаку».

Кто увидел в моих предыдущих словах неуважение к Деяну? Я к нему подошёл и объяснил, что это не так, что я его не уважаю. Я говорил, что не его фанат — были другие игроки. Но это не значит, что я не уважаю Станковича», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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