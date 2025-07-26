Гарсия: когда будут честные условия 11 на 11, я обязательно сделаю всё возможное
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Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые разгромно уступили «Балтике» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«В моих планах играть лучше. Когда будут честные условия, 11 на 11 игроков, я обязательно сделаю всё возможное. Сегодня судейство было нечестным. Вы видели игру, значит, всё знаете.
Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч, знают, о чём я говорю. Теперь хотим сконцентрироваться на следующих играх», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
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