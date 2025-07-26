Гарсия: когда будут честные условия 11 на 11, я обязательно сделаю всё возможное

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия раскритиковал судейство в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые разгромно уступили «Балтике» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«В моих планах играть лучше. Когда будут честные условия, 11 на 11 игроков, я обязательно сделаю всё возможное. Сегодня судейство было нечестным. Вы видели игру, значит, всё знаете.

Я здесь для того, чтобы играть в футбол. Все, кто видел матч, знают, о чём я говорю. Теперь хотим сконцентрироваться на следующих играх», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.