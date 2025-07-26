Главный тренер «Балтики» Талалаев: Саусь хорош, но пока не Сауль

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) оценил уровень игры полузащитника своей команды Владислава Сауся. В этой игре футболист забил гол.

«Я не сторонник говорить об индивидуальности. Саусь хорош, но он пока не Сауль», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Владислав Саусь на начальном этапе взрослой карьеры выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, он также играл за вторую команду сине-бело-голубых, а затем защищал цвета «Шинника». В «Балтику» полузащитник перешёл нынешним летом. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.