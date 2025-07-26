Главный тренер «Балтики» Талалаев: Саусь хорош, но пока не Сауль
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) оценил уровень игры полузащитника своей команды Владислава Сауся. В этой игре футболист забил гол.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Я не сторонник говорить об индивидуальности. Саусь хорош, но он пока не Сауль», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Владислав Саусь на начальном этапе взрослой карьеры выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, он также играл за вторую команду сине-бело-голубых, а затем защищал цвета «Шинника». В «Балтику» полузащитник перешёл нынешним летом. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 500 тыс.
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