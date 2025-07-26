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«Динамо» Москва — «Ростов»: Иван Сергеев вывел хозяев вперёд на 23-й минуте

«Динамо» Москва — «Ростов»: Иван Сергеев вывел хозяев вперёд на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и «Ростов». Команды играют на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

На 23-й минуте нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев вывел свою команду вперёд.

В 1-м туре РПЛ «Динамо» со счётом 1:1 сыграло на своём поле вничью с калининградской «Балтикой» и с одним очком занимает девятое место. Жёлто-синие уступили на выезде «Зениту» (1:2), выигрывая после первого тайма 1:0, и находятся на 12-й строчке текущей турнирной таблицы.

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