Арендованный у «Локомотива» Раков забил 1000-й гол «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Самарские «Крылья Советов» достигли отметки в 1000 забитых голов в чемпионатах России в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с нижегородским «Пари НН». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Юбилейный мяч записал на свой счёт нападающий «Крыльев» Вадим Раков. Он отличился на 90+1-й минуте. Напомним, Раков перебрался в самарскую команду из московского «Локомотива» на правах аренды перед стартом текущего сезона.

На 90+7-й минуте игры защитник Фернандо Костанца забил 1001-й мяч самарцев в чемпионатах России. Как сообщает телеграм-канал самарского клуба, всего на счету «Крыльев Советов» 1007 голов, из которых шесть — технические.