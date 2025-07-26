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Арендованный у «Локомотива» Раков забил 1000-й гол «Крыльев Советов» в чемпионатах России

Арендованный у «Локомотива» Раков забил 1000-й гол «Крыльев Советов» в чемпионатах России
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Самарские «Крылья Советов» достигли отметки в 1000 забитых голов в чемпионатах России в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с нижегородским «Пари НН». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

Юбилейный мяч записал на свой счёт нападающий «Крыльев» Вадим Раков. Он отличился на 90+1-й минуте. Напомним, Раков перебрался в самарскую команду из московского «Локомотива» на правах аренды перед стартом текущего сезона.

На 90+7-й минуте игры защитник Фернандо Костанца забил 1001-й мяч самарцев в чемпионатах России. Как сообщает телеграм-канал самарского клуба, всего на счету «Крыльев Советов» 1007 голов, из которых шесть — технические.

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