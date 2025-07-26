ЦСКА разгромил «Ростов» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой. Победу со счётом 3:0 одержали футболистки столичной команды.

Первый мяч в игре забила сербская полузащитница московского клуба Невена Дамьянович на 13-й минуте. Во втором тайме преимущество укрепила нападающая Милена Николич. На 77-й минуте россиянка Надежда Смирнова довела счёт до крупного — 3:0.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе команды 37 очков за 15 матчей. Футболистки «Ростова» так же провели 15 встреч, в которых заработали шесть очков, располагаясь на 12-й строчке в чемпионате.