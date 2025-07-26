Андрей Талалаев: «Спартак» отличается от «Динамо» большим разнообразием

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:0) высказался о соперниках своей команды на начальном этапе нынешнего сезона. В 1-м туре чемпионата России «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» — 1:1.

«Я хочу увидеть, будет ли в Самаре такая же игра, какие были в Москве. Команду мы можем настроить, но нужен креатив. С одной стороны, в Москве нам было легче. «Спартак» отличается от «Динамо» большим разнообразием. С «Динамо» мы сумели нейтрализовать Бителло. А когда ты перекрываешь Барко, включается Маркиньос. Сегодняшний «Спартак» чуть более разнообразный, но у них не было преимущества на стандартах — от «Динамо» же мы пропустили», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.