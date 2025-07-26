«Фенербахче» улучшил предложение о трансфере Шкриньяра — Романо

«Фенербахче» направил «Пари Сен-Жермен» новое предложение о трансфере защитника Милана Шкриньяра на улучшенных условиях. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что игрока в своей команде хочет видеть главный тренер жёлто-тёмно-синих Жозе Моуринью, сам футболист также хотел бы перейти в этот коллектив. Напомним, Шкриньяр с января выступал за «Фенербахче» на правах аренды.

В 23 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал две голевые передачи. «Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы остановился на стадии 1/8 финала.