«Ювентус» готов совершить обмен полузащитниками с «Ромой»

«Ювентус» может обменять полузащитника Уэстона Маккенни на хавбека «Ромы» Бриана Кристанте. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Игрок сборной США не хочет продлевать свой контракт, который действует до 2026 года.

26-летний Маккенни перешёл в туринский клуб в 2021 году за € 25 млн из «Шальке-04». В минувшем сезоне он провёл 48 матчей за «зебр», забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Кристанте в составе столичной команды выходил на поле в 38 встречах, отличившись четырьмя голами. Трудовой договор 30-летнего итальянца действителен до конца сезона-2026/2027.

В апреле 2025 года появлялась информация, что американца подозревают в игре в казино, за что может быть назначен штраф в размере € 20 тыс.