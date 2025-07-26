Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» готов совершить обмен полузащитниками с «Ромой»

«Ювентус» готов совершить обмен полузащитниками с «Ромой»
Комментарии

«Ювентус» может обменять полузащитника Уэстона Маккенни на хавбека «Ромы» Бриана Кристанте. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport. Игрок сборной США не хочет продлевать свой контракт, который действует до 2026 года.

26-летний Маккенни перешёл в туринский клуб в 2021 году за € 25 млн из «Шальке-04». В минувшем сезоне он провёл 48 матчей за «зебр», забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Кристанте в составе столичной команды выходил на поле в 38 встречах, отличившись четырьмя голами. Трудовой договор 30-летнего итальянца действителен до конца сезона-2026/2027.

В апреле 2025 года появлялась информация, что американца подозревают в игре в казино, за что может быть назначен штраф в размере € 20 тыс.

Материалы по теме
«ПСЖ» готов продать Доннарумму, а «Спартак» берёт лидера «Локо». Трансферы и слухи дня
«ПСЖ» готов продать Доннарумму, а «Спартак» берёт лидера «Локо». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android