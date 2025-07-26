Воспитанник ЦСКА Помазун: уже успел понять, насколько «Спартак» популярен по всей стране

28-летний голкипер «Спартака» Илья Помазун высказался о популярности красно-белых среди болельщиков по всей России. Помазун является выпускником академии ЦСКА. О переходе Ильи «Спартак» объявил зимой 2025 года.

«Я уже успел понять, насколько «Спартак» популярен по всей стране. И раньше подозревал нечто подобное: когда пропускал от красно-белых в Екатеринбурге, казалось, что на трибунах в эти моменты больше радовались, чем огорчались. А теперь поражаюсь, что во всех гостевых матчах мы словно играем дома — благодаря мощной поддержке болельщиков», — приводит слова Помазуна официальный сайт «Спартака».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн. К текущему моменту за «Спартак» Помазун провёл три матча, пропустив два гола.