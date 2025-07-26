Дмитрий Радченко: возможно, мы бы не увидели Сауся, если бы не «Балтика»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о защитнике «Балтики» Владиславе Саусе. Игрок является воспитанником академии сине-бело-голубых и тренировался под руководством Радченко. В матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) Саусь отметился голом.

«Саусь в системе «Зенита» был очень хорошим футболистом. Почему сразу не пригодился команде? Он сделал очень правильный шаг. Он должен был пройти свой путь, чтобы потом, возможно, оказаться в основной команде «Зенита», получить игровую практику. Если бы он не ушёл, неизвестно, что было бы. Возможно, если бы не «Балтика», мы бы его не увидели сейчас», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.