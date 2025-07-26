Дмитрий Радченко: возможно, мы бы не увидели Сауся, если бы не «Балтика»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о защитнике «Балтики» Владиславе Саусе. Игрок является воспитанником академии сине-бело-голубых и тренировался под руководством Радченко. В матче 2-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:0) Саусь отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Саусь в системе «Зенита» был очень хорошим футболистом. Почему сразу не пригодился команде? Он сделал очень правильный шаг. Он должен был пройти свой путь, чтобы потом, возможно, оказаться в основной команде «Зенита», получить игровую практику. Если бы он не ушёл, неизвестно, что было бы. Возможно, если бы не «Балтика», мы бы его не увидели сейчас», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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