«Жирона» согласовала аренду Лемара из «Атлетико» — Романо

«Жирона» возьмёт в аренду полузащитника «Атлетико» Мадрид Тома Лемара. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Арендное соглашение игрока с его новой командой будет рассчитано до лета 2026 года, «Жирона» будет выплачивать 50% его зарплаты.

Напомним, Лемар перешёл в столичную команду в 2018 году за € 65 млн, за это время проведя 125 матчей в чемпионате Испании и забив девять голов. Кроме того, француз выигрывал Ла Лигу в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне полузащитник выходил на поле в восьми матчах во всех турнирах, ни разу не отметившись результативными действиями. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 5 млн.