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«Лутон Таун» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в товарищеском матче

«Лутон Таун» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором «Лутон Таун» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 0:0. Игра прошла на стадионе «Кенилворт Роуд» (Лутон, Англия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Лутон Таун
Лутон, Англия
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Англия

Команды не забили голов в этой встрече.

По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм Хотспур» занял 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 38 очков. В Кубке Англии команда дошла до четвёртого раунда, а в Кубке лиги — до полуфинала. Помимо этого, лондонцы выиграли Лигу Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. «Лутон Таун» занял 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа и ближайший сезон проведёт в Лиге 1.

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