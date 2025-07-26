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Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
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Галактионов рассказал, когда Пиняев вернётся в состав «Локомотива»

Галактионов рассказал, когда Пиняев вернётся в состав «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также рассказал, когда нападающий Сергей Пиняев вернётся в состав. Встреча состоится сегодня, 26 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'    

— Ожидаем тяжёлого матча. В течение недели нацеливали команду на определённые нюансы, что необходимо делать в атаке и обороне. Также отталкивались от состояния наших футболистов, кто готов на сегодняшний день.

— Как чувствует себя Пиняев и сколько нам ещё его ждать?
— Он уже начал тренироваться в общей группе. Приняли решение, чтобы он не жертвовал собой ради этой поездки, а полноценно тренировался. Ориентировочно к кубковому матчу в среду он должен быть в строю, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Пиняев не попал в заявку железнодорожников в первых двух турах РПЛ. В среду, 30 июля, «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа Сергея Пиняева у «Локомотива», которая составляет 900 млн рублей. Сам игрок, по данным СМИ, отклонил предложение армейцев о переходе.

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