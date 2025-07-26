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Тренер «Ливерпуля» Слот не считает, что команде нужно покупать центрального защитника

Тренер «Ливерпуля» Слот не считает, что команде нужно покупать центрального защитника
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о необходимости покупки центрального защитника этим летом. В команде есть всего три игрока этой позиции: Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес и Ибраима Конате.

«Я смотрю на скамейку и не думаю, что у нас есть проблемы с центральным защитником! Что касается глубины состава? Кстати, Райан [Гравенберх] сегодня продемонстрировал, что может играть на этой позиции. Он делал это и в прошлом сезоне. Хотя мы все знаем, что предпочитаем его в качестве шестого номера. Вата [Эндо] может играть там. У Джо Гомеса лишь небольшая травма, но он тоже хорошо сыграл в прошлом сезоне. У нас ещё достаточно вариантов. Но Джарелл Куанса ушёл, и мы пока не нашли ему замену», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее защитник Джарелл Куанса, являющийся воспитанником мерсисайдцев, перешёл в «Байер».

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