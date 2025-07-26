«Челси» уступил «Шолингу» из седьмого дивизиона в контрольном матче
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Окончен матч, в котором встречались «Шолинг» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу команды из Гэмпшира.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Шолинг
Шолинг, Англия
Нет данных
Челси
Лондон, Англия
Дэн Мэнсон открыл счёт на 18-й минуте. Брэд Таргетт на 48-й минуте удвоил преимущество команды. Стоит отметить, что лондонцы в этой игре выступали составом, собранным из игроков до 19 лет.
По итогам прошлого сезона «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии и Кубке Лиги коллектив дошёл до четвёртого раунда. Помимо этого, «синие» добыли победу в Лиге конференций и выиграли клубный чемпионат мира. «Шолинг» выступает в Южной футбольной лиге (седьмой дивизион английского футбола).
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