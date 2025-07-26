«Челси» уступил «Шолингу» из седьмого дивизиона в контрольном матче

Окончен матч, в котором встречались «Шолинг» и «Челси». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу команды из Гэмпшира.

Дэн Мэнсон открыл счёт на 18-й минуте. Брэд Таргетт на 48-й минуте удвоил преимущество команды. Стоит отметить, что лондонцы в этой игре выступали составом, собранным из игроков до 19 лет.

По итогам прошлого сезона «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Кубке Англии и Кубке Лиги коллектив дошёл до четвёртого раунда. Помимо этого, «синие» добыли победу в Лиге конференций и выиграли клубный чемпионат мира. «Шолинг» выступает в Южной футбольной лиге (седьмой дивизион английского футбола).