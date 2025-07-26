Арне Слот объяснил необходимость покупки большого количества игроков в это межсезонье

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о трансферной кампании мерсисайдцев в это межсезонье.

«Кажется, я уже говорил, что очень доволен составом, который у нас был. Это мы и продемонстрировали, не приобретая новых игроков в прошлом сезоне. Мы выиграли чемпионат, но повсюду вокруг нас – в Премьер-лиге, но мы также играем в Европе, и мы хотим добиться там успехов – все эти команды стараются усилить свои составы. Поэтому, если мы будем делать то же, что и в прошлом году, мы, вероятно, не сможем выиграть снова.

Поэтому нам нужно совершенствоваться – игроки, которые остались, и мы постарались привнести новую энергию, а также «оружие», как вы это назвали. Думаю, игроки, которых мы приобрели, уже продемонстрировали это за те несколько совместных тренировок и в тех матчах, которые мы сыграли. Теперь давайте подождём, как Уго [Экитике] с этим справится. Мы очень довольны тем, что сделали до сих пор, но уже очень рады, что сохранили игроков, у которых в прошлом сезоне были продлённые контракты», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Действующий чемпион Англии потратил на трансферы этим летом € 308,6 млн на пятерых игроков.