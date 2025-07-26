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Динамо — Ростов, результат матча 26 июля 2025, счет 1:0, 2-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ под руководством Карпина, обыграв «Ростов»
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Завершился матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Ростов». Команды играли на столичном стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

Единственный гол в матче был забит на 23-й минуте. Отличился нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев.

После этой победы в активе «Динамо» стало четыре очка. Подопечные Валерия Карпина находятся на третьей строчке в таблице чемпионата. «Ростов» пока не сумел набрать очки.

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