«КАМАЗ» переиграл ульяновскую «Волгу» в матче Первой лиги

Завершён матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались ульяновская «Волга» и челнинский «КАМАЗ». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу команды из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина» (Ульяновск, Россия). Главным арбитром встречи был Ярослав Хромей (Воронеж, Россия).

Давид Караев открыл счёт на 20-й минуте и вывел гостей вперёд. Тимофей Калистратов на 32-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло, на 36-й минуте Караев оформил дубль.

После этой игры «Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице, у команды нет набранных очков, «КАМАЗ» находится на третьей строчке (четыре очка).