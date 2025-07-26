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Волга — КАМАЗ, результат матча 26 июля 2025, счет 1:2, 2-й тур Первой лиги 2025/2026

«КАМАЗ» переиграл ульяновскую «Волгу» в матче Первой лиги
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Завершён матч 2-го тура Первой лиги, в котором встречались ульяновская «Волга» и челнинский «КАМАЗ». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу команды из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Труд» имени Льва Яшина» (Ульяновск, Россия). Главным арбитром встречи был Ярослав Хромей (Воронеж, Россия).

Россия — Лига PARI . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
1 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 20'     1:1 Калистратов – 32'     1:2 Караев – 36'    

Давид Караев открыл счёт на 20-й минуте и вывел гостей вперёд. Тимофей Калистратов на 32-й минуте отметился автоголом и вернул равенство на табло, на 36-й минуте Караев оформил дубль.

После этой игры «Волга» занимает 17-е место в турнирной таблице, у команды нет набранных очков, «КАМАЗ» находится на третьей строчке (четыре очка).

Календарь Первой лиги сезона - 2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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