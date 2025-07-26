«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью во 2-м туре Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между саратовским «Соколом» и песчанокопской «Чайкой». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Игра завершилась вничью с итоговым счётом 0:0.

После двух матчей «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Сокол» располагается на восьмой строчке с двумя очками. Ранее во 2-м туре «Челябинск» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

В следующем туре «Чайка» сыграет дома с ульяновской «Волгой», а «Сокол» в Воронеже встретится с «Факелом».