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«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью во 2-м туре Первой лиги

«Сокол» и «Чайка» сыграли вничью во 2-м туре Первой лиги
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Завершился матч 2-го тура Лиги PARI между саратовским «Соколом» и песчанокопской «Чайкой». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин. Игра завершилась вничью с итоговым счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское

После двух матчей «Чайка» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды четыре очка. «Сокол» располагается на восьмой строчке с двумя очками. Ранее во 2-м туре «Челябинск» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 1:0.

В следующем туре «Чайка» сыграет дома с ульяновской «Волгой», а «Сокол» в Воронеже встретится с «Факелом».

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Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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