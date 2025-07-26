«Сочи» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026

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Сегодня, 26 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на столичном стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым из Астрахани. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Рудаков, Макарчук, Заика, Марсело, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Ежов, Осипов, Крамарич, Гуарирапа.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

В 1-м туре РПЛ нынешнего сезона «Сочи» уступил «Локомотиву» с разгромным счётом 0:3. Тольяттинский «Акрон», в свою очередь, сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Напомним, «Сочи» поднялся в высший российский дивизион по итогам прошлого сезона.