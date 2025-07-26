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«Бардак заключался в его решениях». Селихов — о последних месяцах Абаскаля в «Спартаке»

«Бардак заключался в его решениях». Селихов — о последних месяцах Абаскаля в «Спартаке»
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Вратарь екатеринбургского «Урала» Александр Селихов, ранее выступавший за «Спартак», поделился воспоминаниями о тренировочном процессе в московском клубе под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Был такой момент, когда я немного остыл к тренировочному процессу. Ты приходишь на тренировку, и тебе главный тренер говорит: «Главная проблема — Соболев и Селихов не ходят на завтраки». Это при Абаскале было. В последние три-четыре месяца его тренерства у меня особо не было желания тренироваться, потому что уже начался бардак. Бардак заключался в решениях главного тренера. Я приходил на тренировку с мыслью: «Поскорее бы она закончилась». Для меня это самое страшное в футболе», — приводит слова Селихова Legalbet.

Абаскаль занимал должность главного тренера «Спартака» с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз победили, 15 раз сыграли вничью и 23 раза потерпели поражение.

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