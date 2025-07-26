«Краснодар» — «Локомотив»: Батраков вывел гостей вперёд на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Алексей Батраков.

В 1-м туре РПЛ «Краснодар» со счётом 3:0 обыграл в гостях «Пари НН». «Локомотив» с таким же счётом на своём поле обыграл «Сочи». Отметим, что «Краснодар» является действующим чемпионом России.