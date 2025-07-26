Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин высказался о первой победе в новом сезоне РПЛ

Глава «Динамо» Гафин высказался о первой победе в новом сезоне РПЛ
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Победный гол забил новичок команды нападающий Иван Сергеев.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Могу сказать, что это первые три очка. Сегодня это самое важное. Рад за Ивана Сергеева. Он будет адаптироваться и забивать дальше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Валерия Карпина. В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счётом 1:1.

Материалы по теме
Первый гол Дзюбы в сезоне! «Акрон» забил четыре мяча за тайм. LIVE
Live
Первый гол Дзюбы в сезоне! «Акрон» забил четыре мяча за тайм. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android