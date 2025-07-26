Глава «Динамо» Гафин высказался о первой победе в новом сезоне РПЛ

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями от победы бело-голубых над «Ростовом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Победный гол забил новичок команды нападающий Иван Сергеев.

«Могу сказать, что это первые три очка. Сегодня это самое важное. Рад за Ивана Сергеева. Он будет адаптироваться и забивать дальше», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Столичный клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством Валерия Карпина. В прошлом туре «Динамо» сыграло вничью с калининградской «Балтикой» со счётом 1:1.